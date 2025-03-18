Московская компания выиграла тендер на расширение мощностей ЦОД в Новосибирске

Компания «Техконсур» выиграла тендер на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса центра обработки данных правительства Новосибирской области. Контракт обойдется бюджету в 136,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

На участие в конкурсе поступила одна заявка. Согласно документации, подрядчику необходимо подготовить план расположения оборудования, установить его и произвести пуско-наладку. Работы разделены на два этапа, они должны быть завершены до 11 апреля 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Техконсур» зарегистрировано в Москве в январе 2008 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия указано создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Компания входит в АО «Группа Эйти» и являлась поставщиком в 133 государственных контрактах на сумму 9,4 млрд руб.

Лолита Белова