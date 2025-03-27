В Кочубеевском округе водитель «ГАЗели» погиб при столкновении с большегрузом
В Кочубеевском округе произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель грузовика «ГАЗель». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария случилась 27 марта около двух часов утра на 227-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель «ГАЗели», двигаясь из Невинномысска в Армавир, врезался в стоящий на обочине крупногабаритный грузовик «ДАФ» с полуприцепом.
От полученных травм 40-летний водитель отечественного авто скончался на месте. Водитель «ДАФ» не пострадал. По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности иностранного большегруза.
Полиция установила, что погибший не был злостным нарушителем правил дорожного движения. Возможно, причиной аварии стало утомление водителя «ГАЗели». Проверка продолжается.