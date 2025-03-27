В Саратовской области насчитывается 77,7 тыс. субъектов МСП

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что на начало текущего года в регионе было зарегистрировано 77,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Его слова передает Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, в структуре МСП речь идет преимущественно о предприятиях торговли, транспорте и строительстве — 37%, 11,4% и 8,6% соответственно. В области в бизнесе заняты порядка 400 тыс. человек. За год этот показатель увеличился на 11,5%.

Губернатор подчеркнул: в минувшем году динамичное развитие показала самозанятость. Он добавил, что по налогу на профессиональный доход плательщиков стало больше на 41,8% (43 тыс. человек).

Павел Фролов