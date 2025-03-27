В Самаре открылось движение по улице XX Партсъезда
Движение транспорта по улице XXII Партсъезда в Самаре открылось после ремонта в четверг, 27 марта. Речь идет об участке от улицы Солнечной до Московского шоссе. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Ремонт сделан комплексный: четыре полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки»,— говорится в сообщении.
Также губернатор Самарской области совместно с главой города Иваном Носковым, другими чиновниками и ответственными службами провели на месте открытия совещание на тему развития дорожной сети. Обсуждался запланированный в текущем году ремонт более 200 км дорог регионального значения и проезжей части в Самаре и Тольятти.
Кроме того, более 240 км дорог местного значения будет обновлено в регионе на субсидии, предоставленные муниципалитетам из бюджета области. На эти цели планируется выделить семь млрд руб.