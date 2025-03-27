На капремонт детсада в здании ОКН в Уфе направят до 34 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на аукционе 7 апреля выберет подрядчика капремонта детского сада №4 на улице Октябрьской революции,13, сообщается на сайте госзакупок. Здание является объектом культурного наследия регионального значения Дом Софроновой-Янчевской. Начальная цена контракта составляет 34,1 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Подрядчик должен до 10 ноября отремонтировать отмостку, ступени, кровлю, междуэтажное и чердачное перекрытие, оштукатурить стены, положить на пол покрытия из керамогранитных плит и фасад.

По данным открытых источников, Дом Софроновой-Янчевской (ранее известный как выявленный объект культурного наследия Дом Петунина) построен в 1890-е годы. Согласно документам от 1897 года, владелицей двухэтажного дома была Варвара Софронова. Половину дома она сдавала в аренду Игнатию Янчевскому, который использовал часть арендуемых площадей под собственное жилье, а в другой части открыл одну из известнейших в Уфе аптек. В 1909 году Варвара Софронова вышла за него замуж и взяла фамилию Янчевская.

В 1917 году дом был продан Василию Петунину, у которого уже был в собственности дом по соседству. В 1919, незадолго до экспроприации, владелицей дома стала Дрейза Захаревич.

В советские годы здесь размещалось сначала общество Красного креста, затем детский сад.

Майя Иванова