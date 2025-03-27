Саратовский губернатор озвучил процент безработицы в регионе

В Саратовской области безработица составляет 0,3%. Это исторически минимальный уровень, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Его слова передает Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, решения президента РФ Владимира Путина помогли качественно улучшить работу службы занятости в Саратовской области. В регионе в модернизацию всех 42 территориальных центров занятости, которая уже завершилась, вложили более 330 млн руб.

Губернатор отметил: по итогам минувшего года служба занятости помогла найти работу для 14,5 тыс. граждан. Роман Бусаргин добавил, что более 5 тыс. человек бесплатно прошли дополнительное обучение по востребованным на рынке труда профессиям.

Павел Фролов