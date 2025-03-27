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Глава Краснодара Евгений Наумов вошел в топ-20 национального рейтинга мэров

Глава Краснодара Евгений Наумов занял 19-е место в национальном рейтинге мэров России. Глава Сочи Андрей Прошунин расположился на 15-м месте. Исследование подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Возглавил рейтинг мэров городов России глава Москвы — Сергей Собянин. На втором месте расположился мэр Тюмени — Максим Афанасьев. Замыкает тройку лидеров Ильсур Метшин — мэр Казани.

В конце списка, на предпоследнем месте, расположился глава Вологды — Андрей Накрошаев. На 25-м месте — мэр Набережных Челнов — Наиль Магдеев.

Алина Зорина

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