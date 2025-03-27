Отопительный сезон в Сочи продлится до 15 апреля

Отопительный сезон в Сочи продлится до середины апреля 2025 года. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«До окончания отопительного сезона в Сочи остается чуть меньше месяца. Все 84 котельные будут работать на полную мощность до 15 апреля, сроки сможем скорректировать как в сторону сокращения, так и продления в горном кластере по погодным условиям»,— написал мэр Сочи.

На совещании также обсудили этапы подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Документация с запланированными объемами от «Сочитеплоэнерго» уже поступила в администрацию на согласование. Подготовительные работы планируют начать заблаговременно.

Нынешний отопительный сезон в Сочи начался 1 ноября 2024 года, почти на две недели раньше обычного из-за похолодания и осадков. В прошлом году отопительный сезон в городе завершился 10 апреля, а в горном поселке Красная Поляна — 15 апреля.

Мария Удовик