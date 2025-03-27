Сочи вошел в топ направлений для отдыха в апреле

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в апреле. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в апреле составляет 3,6 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в апреле забрал Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 15% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Третье место получила Москва, которая собрала 8% бронирований. В апреле в столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

В топ популярных направлений для отдыха в апреле также попал еще один город Краснодарского края. Краснодар занял последнее место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик