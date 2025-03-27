Десять человек пострадало в ДТП на казанских дорогах 26 марта

26 марта в Казани в 7 авариях на дорогах пострадало 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Всего в городе зафиксированы 167 дорожно-транспортных происшествий. Из них 49 аварий были оформлены в центрах обработки ДТП, а еще 32 — на месте с материальным ущербом.

За сутки задержано 7 водителей в состоянии опьянения. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 человека.

Дарья Сайфиева