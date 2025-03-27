«Брусника» реализует первый проект КРТ в Горно-Алтайске

ООО «Новое качество. Специализированный застройщик» признано победителем аукциона на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Горно-Алтайске. Данные об итогах размещены на сайте торгов.

Согласно документу, компания оказалась единственным участником. Ее предложение соответствовало стартовой цене в 9 млн руб.

Зарегистрированное в Екатеринбурге «Новое качество. Специализированный застройщик» входит в группу «Брусника». Для реализации проекта отведена территория в районе ул. Шоссейной и Шебалинской, Коммунистического проспекта. Ее площадь составляет 4,3 га.

Это первый проект КРТ в Горно-Алтайске. «На этой территории должно быть построено не менее 48 тыс. кв. м жилья, детский сад на 125 мест и газовая котельная. Также будет благоустроена территория, организовано подключение всех объектов к коммуникациям, а в собственность муниципалитета перейдет 21 квартира»,— сообщили об условиях проекта в пресс-службе республиканского правительства Республики Алтай.

Валерий Лавский