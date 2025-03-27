В Некрасовском простятся с погибшим на СВО бывшим депутатом облдумы

29 марта в поселке Некрасовское состоится прощание с бывшим депутатом Ярославской областной думы Русланом Каримовым, погибшим в ходе проведения СВО в декабре 2024 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в облдуме.

По данным «Яркипедии», Руслан Каримов родился в 1972 году в Ярославле, затем жил в Некрасовском. После армии служил на аэродроме Туношна, затем в РОВД Некрасовского района, проходил службу в Чечне в 1994-1995 годах. С 1997 года занялся бизнесом. По данным «СПАРК-Интерфакс» являлся учредителем ООО «Авто-плюс», директором и соучредителем ООО «Яррыбсервис», соучредителем ООО «Переславские земли» и ряда других компаний. Также учредил Благотворительный фонд Руслана Каримова. Избирался депутатом муниципального совета сельского поселения Некрасовское, а в 2008 году избран депутатом Ярославской областной думы.

Прощание с Русланом Каримовым состоится 29 марта в 12 часов в храме Утоли моя печали в Некрасовском.

Антон Голицын