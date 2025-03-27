«Металлург» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф со счетом 1:4

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» уступил омскому «Авангарду» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Южноуральцы проиграли гостям со счетом 1:4.

Матч состоялся 26 марта в Магнитогорске. Из игроков «Металлурга» одну шайбу в ворота противника забил Даниил Вовченко. В составе «Авангарда» отличились Николай Прохоркин, Константин Окулов, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.

Южноуральцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина. Следующие матчи между «Металлургом» и «Авангардом» состоятся 28 и 30 марта, а также 1 апреля. Магнитогорская команда вышла в плей-офф, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Решающий этап сезона КХЛ 2024/2025 пройдет с 26 марта по 31 мая 2025 года. Из Восточной конференции в плей-офф, помимо «Металлурга», вышли команды «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Трактор», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь» и «Адмирал». Из Западной конференции — «Локомотив», московский клуб «Динамо», ЦСКА, «Динамо» из Минска, «Спартак», «Северсталь», СКА и «Торпедо».