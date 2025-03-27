Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы Томск — Сочи

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы между Томском и Сочи в рамках летнего сезонного расписания 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота», в структуру которого входит перевозчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации авиакомпании, новыми по сравнению с летним сезоном 2024 года у «Аэрофлота» станут шесть направлений, у «России» — четыре, в том числе маршрут Томск — Сочи.

Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта. В программу включены рейсы по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутрироссийских маршрутах с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. Также авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца мая запустит прямые рейсы из Кемерово в Сочи.

Летний сезон 2025 года обещает стать рекордным по количеству международных рейсов из сочинского аэропорта.

Мария Удовик