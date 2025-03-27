Прокуратура выявила хищения на нацпроекте «Образование» в Красноярском крае

В Канске (Красноярский край) завели дело о мошенничестве при реализации мероприятий нацпроекта «Образование». Об этом рассказали в прокуратуре, которая инициировала расследование.

По информации ведомства, в 2023 году Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на проведение ремонта в учебных кабинетах и лабораториях стоимостью 600 тыс. руб. Подрядчик, говорится в деле, выполнил работы частично, однако внес в акты приемки недостоверные данные об их полном завершении. Фактически остались неотремонтированными несколько классов.

Материалы прокурорской проверки поступили в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Илья Николаев