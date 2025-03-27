Аэропорт Сочи увеличил пассажиропоток до 16 млн человек

Аэропорт Сочи увеличил пассажиропоток на 3 млн человек за последние три года, достигнув показателя почти в 16 млн пассажиров. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на заседании по вопросам развития курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Увеличение турпотока наблюдается не только в авиасообщении, но и на железнодорожном транспорте — растет число пассажиров на вокзалах города. Такая динамика создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и требует срочных решений по обновлению транспортной и коммунальной систем.

«Сочи это "ворота" Краснодарского края, которые встречают значительный поток отдыхающих. Развитие города имеет стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны»,— подчеркнул Бурлачко.

По итогам проведенного заседания будет разработана «дорожная карта», выполнение которой власти возьмут под контроль. По словам председателя ЗСК, обозначенные в ней направления будут реализовываться совместными усилиями краевого депутатского корпуса и городской администрации.

«Ъ-Сочи» писал, что с 30 марта 2025 года аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с рейсами по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутренних направлениях с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также ожидается старт полетов по новым направлениям.

Мария Удовик