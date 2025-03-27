«Тюменьгортранс» возглавил Евгений Ташланов
Исполняющим обязанности директора МКУ «Тюменьгортранс» в Тюмени назначен Евгений Ташланов, следует из информации на официальном сайте организации. Ранее он работал заместителем директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Он сменил на этой должности Алексея Санника, который возглавлял «Тюменьгортранс» с 2012 года. Господин Ташланов уже принял участие в заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которой рассматривался вопрос об организации работы по выявлению и фиксации нарушений правил пользования платными парковками.