«Тюменьгортранс» возглавил Евгений Ташланов

Исполняющим обязанности директора МКУ «Тюменьгортранс» в Тюмени назначен Евгений Ташланов, следует из информации на официальном сайте организации. Ранее он работал заместителем директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он сменил на этой должности Алексея Санника, который возглавлял «Тюменьгортранс» с 2012 года. Господин Ташланов уже принял участие в заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которой рассматривался вопрос об организации работы по выявлению и фиксации нарушений правил пользования платными парковками.

Ирина Пичурина