«Требования к соискателям будут расти»

Количество открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15% — до 2,3 млн, подсчитали в hh.ru для «Известий». Этот тренд отметили и в Банке России: там фиксируют, что количество новых вакансий снижается и все больше работодателей оптимизируют наем сотрудников и увеличение зарплат. HR-стратег и основатель HR-академии Элла Деткова считает, что кроме экономических факторов, сокращению объема предложения на рынке труда способствует автоматизация и цифровизация бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Деткова

Фото: предоставлено автором Элла Деткова

Фото: предоставлено автором

«Внешнеполитические факторы и колебания цен на энергоресурсы замедляют экономический рост, вынуждая компании оптимизировать расходы и сокращать найм. Кроме того, ключевая ставка Центрального банка на уровне 21% увеличивает стоимость корпоративных кредитов, сдерживая инвестиции в расширение штата. Некоторые работодатели нашли выход в дозагрузке действующих сотрудников дополнительными обязанностями.

Еще один мощный фактор — цифровизация бизнес-процессов. Предприниматели вынуждены акцентировать внимание на повышении операционной эффективности, инвестируя в амбициозных сотрудников, способных влиять на прибыль компании.

Наиболее заметное снижение интенсивности найма наблюдается в сферах с высокой степенью автоматизации. Это финансовый сектор (внедрение ИИ автоматизирует процессы обработки данных, снижая потребность в персонале на этих участках) и сфера обслуживания и клиентского сервиса (использование чат-ботов и виртуальных ассистентов уменьшает необходимость в операторах колл-центров и консультантах.). На финансовую сферу также сильно повлияло сокращение объемов ипотечного кредитования и соответственно доходности банковского бизнеса. Похожая ситуация наблюдается и на рынке недвижимости, где с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки резко упал спрос и соответственно сократились инвестиции в развитие и новые проекты.

В этих условиях обостряется конкуренция за квалифицированные кадры, что заставляет компании пересматривать стратегии привлечения и удержания талантов, предлагая более привлекательные условия труда.

Требования к соискателям будут расти. В результате для кандидатов возникает необходимость повышения профессиональных компетенций, освоения новых навыков, особенно в области цифровых технологий. А работодателям стоит всерьез задуматься о своей привлекательности.

Рынок труда Краснодарского края отражает общероссийские тенденции, но имеет региональные особенности, связанные со статусом региона-курорта. Например, сезонные колебания в сфере туризма и обслуживания. В межсезонье сокращается количество вакансий, в это время общероссийский тренд здесь будет ощущаться острее. Кроме того, на рынке труда Кубани существует острый дефицит высококвалифицированных специалистов, в первую очередь в агропромышленном комплексе, производственном и логистическом секторах, а также в областях маркетинга и управления персоналом.

Ситуация на рынке труда России во многом будет зависеть от дальнейших действий Центробанка РФ и уровня ключевой ставки. В целом, думаю, тренд на сокращение предложения от работодателей в ближайшее время сохранится».