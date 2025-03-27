Депутат от СРЗП в новосибирском заксобрании участвует в праймериз единороссов

Член фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в законодательном собрании Новосибирской области Александр Тепляков примет участие в праймериз «Единой России» перед очередными выборами регионального парламента. Его данные занесены в базу электронного предварительного голосования (ЭПГ).

Президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков — один из двух членов фракции СРЗП в заксобрании. Он стал депутатом в 2021 году после того, как член партии Александр Аксененко выиграл выборы в Госдуму РФ и покинул областной парламент. В материалах ЭПГ господин Тепляков указан в качестве сторонника «Единой России».

К настоящему времени участниками праймериз зарегистрировались пять из шести членов формально существующей в заксобрании фракции ЛДПР: Роман Казаков, Наталия Красовская, Дмитрий Курочкин, Евгений Шаблинский и Александр Щербак.

Выборы нового созыва заксобрания Новосибирской области состоятся в сентябре 2025 года. Будут избраны 76 депутатов.

Валерий Лавский