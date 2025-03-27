В Петербурге 67% родителей не откладывают сбережения на будущее своих детей

Свыше двух третей жителей Петербурга (67%) признались, что не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно результатам исследования, из числа тех, кто все же формирует сбережения на будущее детей, большинство (13% от всех участников опроса) пополняют их на суммы в пределах 5-10 тыс. рублей в месяц, 7% откладывают на будущее детей не более 5 тыс. руб., 6% — 10-30 тыс. рублей в месяц. Более крупные суммы откладывают 7% опрошенных.

При этом Петербург вошел в число регионов, жители которых реже других формируют накопления для детей (33%). Помимо петербуржцев, отрицательный ответ чаще давали жители Самарской области (67%) Свердловской области и Краснодарского края (по 68%), а также Нижегородской области (76%).

Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин.

Одновременно с этим большинство жителей Петербурга (69%) считает, что если у родителей есть возможность обеспечить своих детей собственным жильем или суммой денег, которой хватило бы на первоначальный ипотечный взнос, то это желательно сделать. А каждый шестой (18%) назвал это обязательным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге более половины жителей (54%) увеличили свои траты на детей в два раза по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями стали образование, а также покупка одежды и обуви. При этом почти каждый третий (29%) начал откладывать средства на будущее обучение своего ребенка.

Андрей Цедрик