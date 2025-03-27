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Андрей Шуткин: данных об атаке БПЛА в экстренные службы Удмуртии не поступало

Информации об атаке беспилотников в экстренные службы не поступало, написал в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Комментируя распространяемую в местных соцсетях видеозапись, он добавил, что несогласованных полетов БПЛА не зафиксировано.

Утром 27 марта в сообществах распространилась видеозапись с внешней камеры одного из дворов в городке Металлургов в Ижевске, где зафиксировали громкие хлопки и последовавшие за ними звуки автомобильной сигнализации.