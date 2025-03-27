Аэропорт Нового Уренгоя возобновил работу после эвакуации аварийного Ан-12

В аэропорту Нового Уренгоя завершили эвакуацию самолета Ан-12, который днем 26 марта при заходе на посадку опрокинулся на бок. Воздушная гавань возобновила работу.

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, эвакуация самолета была завершена к 07:00 по местному времени (05:00 мск). Аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в 08:00 (06:00 мск), сообщила Росавиация.

Самолет Ан-12 опрокинулся на бок, поскольку при посадке левая стойка шасси не стала на замок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших нет. Самолет выполнял рейс из Сабетты в Новый Уренгой.