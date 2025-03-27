В Приамурье одобрена концепция международного кампуса площадью 18 га

В Благовещенске построят международный университетский кампус, разработка архитектурно-градостроительной концепции объекта уже завершена, сообщило правительство Амурской области. Кампус будет построен на территории Амурского государственного университета и займет площадь в 18 га.

В распространенном пресс-релизе со слов первого замминистра строительства и архитектуры региона Дмитрия Калугина сообщается, что в ходе первой очереди работ (старт в 2026 году) будет построен международный учебный корпус «Флоренский». Его проектирование находится в финальной стадии. Вторая очередь проекта предполагает строительство общежития квартирного типа на 700 мест для аспирантов, молодых ученых, семейных студентов, а также — общежития для иностранных студентов на 820 мест. В ходе работ третьей очереди построят открытый стадион с административно-бытовым комплексом. Четвертая и пятая очереди — это строительство здания Дальневосточного отделения Российской академии наук и капремонт существующих учебных корпусов.

Общая стоимость проекта пока не озвучена. Ранее сообщалось, что только на строительство корпуса «Флоренский» потребуется 1,6 млрд руб., причем 70% будет выделено из федерального бюджета и остальные 30% — из областного. Реализацию масштабного проекта курирует Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Анна Яшина, Благовещенск