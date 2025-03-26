Краснодарский край направит более 1,7 млрд рублей на развитие животноводства

В Краснодарском крае в 2025 году на развитие животноводства из краевого и федерального бюджетов направят 1,7 млрд руб. Об этом на заседании ЗСК сообщил

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министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

По его словам, сохранены все существующие меры поддержки. В частности, дополнительно заложено 230 млн руб. на компенсации молочным хозяйствам, а также предусмотрено финансирование грантов для овцеводов.

По данным краевого Минсельхоза, в регионе насчитывается более 550 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе свыше 208 тыс. коров. Кубань занимает первое место в России по производству питьевого молока и стабильно входит в десятку лидеров по выпуску мяса и яиц.

Парламентарии рекомендовали органам местного самоуправления принять меры для увеличения объемов производства и недопущения сокращения поголовья скота. Кроме того, предложено рассмотреть возможность дополнительной господдержки сельхозпроизводителей на покупку племенного молодняка и создание пастбищ.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что развитие животноводства — одно из приоритетных направлений аграрной политики региона. «Наши точки роста — воспроизводство стада и селекционная работа. Сегодня они уже дают ощутимый результат», — подчеркнул он.

Леонид Ломакин