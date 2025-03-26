На Кубани в 2024 году зарегистрировали 73 тысячи преступлений

В Краснодарском крае в 2024 году зарегистрировали 73,7 тыс. преступлений. Это на 1% меньше по сравнению с 2023 годом, заявил в ходе отчета перед депутатами Заксобрания Кубани врио начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран врио начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Воложинов

Фото: пресс-служба ЗСК врио начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Воложинов

Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, уровень преступности составил 1264 случая на 100 тысяч жителей.

Сократилось число преступлений против собственности, жизни и здоровья граждан. Зафиксировано снижение случаев убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж (включая квартирные), вымогательств и угонов. Улучшилась ситуация с преступностью в общественных местах, особенно на улицах.

Кроме того, в 2024 году отмечены положительные результаты в борьбе с коррупцией, преступлениями в потребительском рынке, ЖКХ, образовании, транспорте, здравоохранении, топливно-энергетическом, агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах, добавил Сергей Воложинов.

Дополнительное внимание уделялось противодействию незаконной миграции. На миграционный учет встали 331,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 31,4% меньше, чем в предыдущем году.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил значительный объем работы, проделанной кубанской полицией в 2024 году. В первую очередь он выделил борьбу с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, обеспечение экономической безопасности.

«Кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Мы все признательны сотрудникам МВД Кубани за то, что они надежно защищают и жителей, и гостей края от преступных посягательств криминала. Кубанская полиция стоит на страже нашей общей безопасности. Благодаря ее эффективной работе в крае не допущено ухудшения криминогенной обстановки. А это, в свою очередь, является необходимой основой для развития экономики нашего региона»,— заявил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин