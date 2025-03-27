Путин провел встречу с главой Чувашии и поддержал его выдвижение на новый срок

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Чувашии Олега Николаева. Он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Господин Путин поддержал его в этих планах.

«Впервые в истории Чувашской Республики объем налогов, которые сгенерировала экономика Чувашской Республики, превысил консолидированные расходы бюджета республики. Это говорит о том, что мы потихоньку идем к тому, что становимся самодостаточными», — среди прочего сообщил президенту господин Николаев (цитата по сайту Кремля).

После Олег Николаев заявил о намерении баллотироваться на губернаторских выборах в этом году на второй срок и обратился к президенту за поддержкой.

«Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные,— сказал Владимир Путин.— Поэтому я желаю вам успехов».