Следком начал проверку данных о попавшем в больницу после схода снега ижевчанине

Ижевские следователи начали проверку по информации СМИ о попавшем в больницу 35-летнем жителе, травмированным сошедшим с крыши снегом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Днем 26 марта в результате произошедшего схода снега с крыши дома на улице 50 лет Октября в Ижевске получил травму 35-летний мужчина»,— указано в сообщении ведомства.

Должностные лица устанавливают обстоятельства инцидента. «По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание дома в нормативном состоянии»,— добавили в региональном СУ СКР. Доследственную проверку проводят по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что на голову 35-летнему жителю с крыши пятиэтажного дома упала льдина. Он самостоятельно вызвал себе скорую.