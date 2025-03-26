С 27 марта из Мариуполя в Новороссийск запустят пассажирский автобус. Он будет следовать через Ростов и Краснодар, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отправление рейсов будет осуществляться ежедневно. В 21:45 автобус выедет из Мариуполя, а в 9:00 следующего дня прибудет в Новороссийск.

На маршруте предусмотрено четыре остановки. В 23:30 — в Таганроге, в 01:00 — в Ростове-на-Дону, в 06:00 в — Краснодаре и в 08:00 — в Крымске.

Алина Зорина