Суд отказался отстранять директора невьянской школы, подозреваемую в халатности

Невьянский городской суд (Свердловская область) отказал в удовлетворении ходатайства следствия об отстранении от должности директора МАОУ СОШ №6, подозреваемой в халатности, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор школы Ирина Бицюта подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие считает, что она знала о травле учащегося, но не принимала мер.

Суд рассмотрел материалы дела на закрытом заседании. Доказательств того, что подозреваемая может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оставаясь на занимаемой должности, найдено не было. По итогам заседания, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Ранее педагогический коллектив, родители школьников и бывшие ученики школы выступили в защиту директора, направив обращение председателю СКР Александру Бастрыкину. В обращении, опубликованном в социальной сети «Вконтакте», отмечается многолетний опыт работы Ирины Бицюты в сфере образования и ее заслуги в создании и развитии школы №6. В обращении указывается, что более 11% учеников школы — дети с ОВЗ, 34 обучающихся — дети участников СВО, а сама школа ведет большую работу по патриотическому воспитанию.

Постановление суда может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

Полина Щуцкая