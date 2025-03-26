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Коммерсантъ FM
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В ООН выразили обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничье

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявила, что ситуация для гражданского населения в конфликте на Украине ухудшается. Она подчеркнула, что речь идет не только об украинских территориях, но и о жертвах среди мирного населения в приграничных регионах России.

Джойс Мсуйя

Джойс Мсуйя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Джойс Мсуйя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях»,— заявила Джойс Мсуйя во время заседания Совбеза ООН по Украине (запись выступления опубликована на сайте организации).

Помощник генсека ООН добавила, что стороны обязаны соблюдать международное право и не допускать атак на гражданские объекты. Она также заявила, что рассчитывает на скорейшее прекращение боевых действий на Украине и на установление прочного мира.

21 марта пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что в ходе украинского вторжения в Курскую область погибли по меньшей мере 167 мирных жителей. 500 человек получили ранения, около 43 тыс. человек пострадали. По фактам преступлений возбуждено 736 уголовных дел.

О жизни россиян в оккупированной Курской области читайте в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения &quot;Ахмат&quot; генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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