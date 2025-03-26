В ООН выразили обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничье

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявила, что ситуация для гражданского населения в конфликте на Украине ухудшается. Она подчеркнула, что речь идет не только об украинских территориях, но и о жертвах среди мирного населения в приграничных регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джойс Мсуйя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Джойс Мсуйя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях»,— заявила Джойс Мсуйя во время заседания Совбеза ООН по Украине (запись выступления опубликована на сайте организации).

Помощник генсека ООН добавила, что стороны обязаны соблюдать международное право и не допускать атак на гражданские объекты. Она также заявила, что рассчитывает на скорейшее прекращение боевых действий на Украине и на установление прочного мира.

21 марта пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что в ходе украинского вторжения в Курскую область погибли по меньшей мере 167 мирных жителей. 500 человек получили ранения, около 43 тыс. человек пострадали. По фактам преступлений возбуждено 736 уголовных дел.

О жизни россиян в оккупированной Курской области читайте в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».