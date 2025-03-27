Главного по туризму в пермской мэрии нашли среди краевых чиновников

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым руководителем отдела туризма мэрии Перми стал Андрей Боронников, ранее возглавлявший отдел методологии краевого агентства по делам молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Андрея Боронникова Фото: ВК Андрея Боронникова

В пресс-службе мэрии Перми подтвердили факт назначения Андрея Боронникова. «Он приступил к обязанностям с 7 марта, должность — заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики, начальник отдела туризма и индустрии гостеприимства»,— сказали в мэрии.

В своем профиле в соцсетях новый начальник отдела пермского туризма указал, что он окончил пермский политех в 2015 году.

Напомним, прежний начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность по собственному желанию в феврале этого года. Вместе с ней уволились все сотрудники отдела. В мэрии заявили «Ъ-Прикамье» о намерении провести полную перезагрузку отдела по туризму, у него должны появиться новые задачи и расшириться функционал.