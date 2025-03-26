В Ставропольском крае за год в два раза снизилось число выданных автокредитов

В январе-феврале 2025 года в Ставропольском крае было выдано кредитов на покупку автомобилей на 3,1 млрд руб. Это на 50,7% меньше, чем в январе-феврале 2024 года (6,28 млрд руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в России с начала 2025 года было выдано автокредитов на 152 млрд руб., что на 54,4% меньше, чем в начале 2024 года (в январе-феврале 2024-го — 333,2 млрд руб.). По сумме выданных кредитов на покупку авто Ставрополье находится на 14-м месте среди российских регионов. Больше всего автокредитов за первые два месяца текущего года было выдано в Москве (14,7 млрд руб.), Московской области (12,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (8,3 млрд руб.), Краснодарском крае (8 млрд руб.) и Татарстане (7,3 млрд руб.).

Самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Ростовская (-62,5%), Кемеровская (-58,5%) и Новосибирская (-57,1%) области, а также Санкт-Петербург (-53,7%) и Воронежская область (-53,3%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, падение выдачи автокредитов в начале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. «Помимо этого сокращению выдачи автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны»,— резюмировал господин Волков.

Дмитрий Михеенко