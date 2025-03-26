По факту отравления воронежских детей СКР возбуждено уголовное дело

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту отравления детей во время открытия детского футбольного турнира, 26 марта. Об этом сообщили в ведомстве. Восемь подростков из Воронежа почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья и были госпитализированы в инфекционную больницу.

По данным воронежского правительства, дети остаются в медучреждении. Уточняется, что проведены анализы крови и ПЦР-тесты, а также выданы сорбенты.

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизу для выяснения обстоятельств.

Анна Швечикова