«Авангард» выиграл «Металлург» в первом матче серии плей-офф

ХК «Авангард» выиграл магнитогорский «Металлург» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу омской команды.

В составе «Авангарда» шайбы оформили Николай Прохоркин, Константин Окулов, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов. Следующая игра серии состоится 28 марта в Магнитогорске.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина и одним из трех самых титулованных клубов лиги.

Александра Стрелкова