Начштаба «Юнармии»: членами движения являются 12 тысяч бойцов СВО

Военно-патриотическое движение «Юнармия» насчитывает более 1,8 млн участников, в числе которых 12 тыс. участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президенту Владимиру Путину начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» 26 марта.

По словам господина Головина, 411 тыс. членов «Юнармии» являются выпускниками и наставниками, 122 тыс. так или иначе связали свою жизнь с военной службой и силовыми структурами, в том числе 12 тыс. — участники СВО. Кроме того, члены движения являются обладателями 700 орденов Мужества и двух золотых звезд Героев России.

«Юнармия», подчеркнул начальник главного штаба, ставит перед собой цель «поднять патриотическое воспитание на новый уровень» и «вдохновить будущих защитников нашей страны». «Развитие молодежных движений сегодня — стратегическая задача. Запад это тоже понимает, и наложенные на нас санкции тому показатель», — заявил он. Господин Головин также попросил у президента разрешения размещать слова «Долг, Отечество, Честь» на фасадах образовательных организаций. Он объяснил, что эти слова «выгравированы» у него в душе. Напомним, Владислав Головин тоже принял участие в СВО в 2022 году и был удостоен звания Героя России.

Владимир Путин, выслушав представителя «Юнармии», сообщил, что рад участию господина Головина в воспитании детей и согласен с тем, что военнослужащие должны привлекаться к этой работе. Комментируя «воспитательные девизы» на фасадах образовательных организаций, президент сказал, что идея кажется ему хорошей, но «все, конечно, должно быть в меру и к месту».

Божена Иванова