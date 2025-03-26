Михаил Евраев принял участие в запуске нового бренда воды в Ярославле

На ярославском заводе пивоваренной компании «Балтика» запустили модернизированную линию по производству питьевой воды. В мероприятии принял участие губернатор Михаил Евраев, который совместно с гендиректором компании дал старт конвейеру. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заводе будут выпускать питьевую артезианскую воду «Хрустальная» — газированную и негазированную. Мощность производственной линии составит 20 тыс. бутылок в час.

«Мы приветствуем создание еще одного бренда на Ярославской земле. Уже договорились, что он получит маркировку "Ярославский продукт". Уверен, что, как и другие товары региона, новая питьевая вода будет по достоинству оценена в нашей области и по всей России. Привлечение инвесторов и развитие экономики – в числе наших ключевых приоритетов. И региону есть чем гордиться»,— прокомментировал господин Евраев.

В Ярославской области с августа 2022 года по поручению главы региона на полках магазинов появились ценники «Ярославский продукт», которые отмечают местное производство.

Генеральный директор «Балтики» Дмитрий Визир добавил, что регион «стратегически» важен для компании. Продукция с ярославского завода обеспечивает не один регион России.

«"Балтика" активно развивает свою агропрограмму, и Ярославская область играет в этом важную роль»,— сказал господин Визир.

Алла Чижова