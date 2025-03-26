Путин: Россия не должна замыкаться на своем героическом прошлом

Президент Владимир Путин заявил, что каким бы героическим ни было прошлое России, страна должна смотреть в будущее. При этом глава государства напомнил о необходимости не забывать историю государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время выступления на съезде движения детей и молодежи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время выступления на съезде движения детей и молодежи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин также назвал Великую Отечественную войну частью традиционных ценностей современной России, на которых строится современное государство. В этом году состоится 80-летие победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«Смотреть и идти только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия — это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков»,— сказал господин Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи (запись заседания ведется пресс-службой Кремля на Rutube).

В ходе заседания Владимир Путин также поблагодарил участников специальной военной операции, освобождавших город Суджа в Курской области, а также волонтеров, которые работают в пунктах временного размещения эвакуированных граждан в Курской области.