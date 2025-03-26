Путин поблагодарил освобождавших Суджу бойцов

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности бойцам спецоперации, принимавшим участие в освобождении города Суджа в Курской области.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это… прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам»,— сказал глава государства в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи (запись заседания ведется пресс-службой Кремля на Rutube).

Господин Путин также поблагодарил российских волонтеров из «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения эвакуированных в Курской области. «Движение растет, ширится, в его рядах сегодня 11 млн человек, это уже так, приличная армия целая»,— заявил президент России.

В августе 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Суджу, которая стала логистическим хабом ВСУ. 13 марта Минобороны России сообщило, что армия сумела отбить город.

Подробнее об освобождении города читайте в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».