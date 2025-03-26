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Путин поблагодарил освобождавших Суджу бойцов

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности бойцам спецоперации, принимавшим участие в освобождении города Суджа в Курской области.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это… прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам»,— сказал глава государства в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи (запись заседания ведется пресс-службой Кремля на Rutube).

Господин Путин также поблагодарил российских волонтеров из «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения эвакуированных в Курской области. «Движение растет, ширится, в его рядах сегодня 11 млн человек, это уже так, приличная армия целая»,— заявил президент России.

В августе 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Суджу, которая стала логистическим хабом ВСУ. 13 марта Минобороны России сообщило, что армия сумела отбить город.

Подробнее об освобождении города читайте в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».

Фотогалерея

Ближе к Судже

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения &quot;Ахмат&quot; генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы &quot;Аида&quot; спецназа &quot;Ахмат&quot; выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Разбитый и сгоревший легковой автомобиль на дороге на освобожденных от ВСУ территориях в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника в Суджанском районое Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командир подразделения "Ахмат" генерал Апти Алаудинов во время встречи с военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полуразрушенный храм Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывшие позиции ВСУ на хуторе Кубаткин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый многоэтажный жилой дом. Нарисованный флаг Украины на фасаде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" во дворе разрушенного дома в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома в селе Черкасское Поречное

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный ВС РФ и местная жительница хутора Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на заборе частного дома на хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела деревянный дом в хуторе Зазулевка Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый дорожный указатель населенного пункта на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый и сгоревший автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожилая местная жительница у своего дома, хутор Зазулевка Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" у двора в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие группы "Аида" спецназа "Ахмат" выгружают из кузова автомобиля трофейное оружие вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная жителями уехавшими в эвакуацию, в жилом доме в деревне Казачья Локня Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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