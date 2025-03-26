Жители Кубани стали на 30% чаще покупать косметику на маркетплейсах

В Краснодарском крае спрос на покупку косметики на маркетплейсах увеличился более чем на 30%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службах Wildberries и «Яндекс Маркета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков сервиса Wildberries, спрос на покупку косметики в 2024 году увеличился на 37%, а средний чек вырос на 15%. Одними из наиболее популярных товаров в Краснодарском крае стали увлажняющая и восстанавливающая маска для волос с кератином, прозрачный фиксирующий гель для бровей, спрей для волос с кератином, а также тканевые маски для лица и восстанавливающий шампунь 2 в 1. Большой популярностью среди покупателей пользуется тушь для ресниц с эффектом объема, крем-воск для сухой кожи и гидрофильное гель-масло для снятия макияжа. В топ продаж также входят патчи для глаз от отеков и мешков с коллагеном и масло монарды.

По информации аналитиков «Яндекс Маркета», спрос на косметику среди жителей Краснодарского края в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 30%. Популярностью пользуются различные товары для макияжа, уходовая косметика, а также парфюм. Кроме того, в пресс-службе маркетплейса рассказали, что продажи одежды, обуви и аксессуаров выросли в 2,5 раза, а с начала 2025 года люди активно стали покупать украшения и бижутерию.

Алина Зорина