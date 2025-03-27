В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт участка проспекта Яшьлек от проспекта Мира до проспекта Чулман. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 800 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах отремонтируют проспект Яшьлек за 800 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Набережных Челнах отремонтируют проспект Яшьлек за 800 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 2,2 км. Работы планируется завершить к 10 ноября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Ремонт проспекта Яшьлек является частью масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры республики в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в Татарстане планируется отремонтировать более 200 км автодорог, на что выделено свыше 14 млрд руб., включая 7 млрд из федерального бюджета.

В Набережночелнинской агломерации в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 11 км автодорог, достигнув показателя 85,29% соответствия нормативам.

Анар Зейналов