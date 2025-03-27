В Набережных Челнах отремонтируют проспект Яшьлек за 800 млн рублей
В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт участка проспекта Яшьлек от проспекта Мира до проспекта Чулман. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 800 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Набережных Челнах отремонтируют проспект Яшьлек за 800 млн рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Общая протяженность ремонтируемого участка составит 2,2 км. Работы планируется завершить к 10 ноября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Ремонт проспекта Яшьлек является частью масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры республики в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в Татарстане планируется отремонтировать более 200 км автодорог, на что выделено свыше 14 млрд руб., включая 7 млрд из федерального бюджета.
В Набережночелнинской агломерации в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 11 км автодорог, достигнув показателя 85,29% соответствия нормативам.