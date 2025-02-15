В 2025 году в Татарстане отремонтируют более 200 км автодорог по нацпроекту

В Татарстане в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 200 км автомобильных дорог. В целях реализации дорожного нацпроекта проектом бюджета на 2025 год предусмотрено более 14 млрд руб., из них 7 млрд руб. — из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В Казанской агломерации отремонтируют свыше 21 км дорог, включая более 14 км региональных и свыше 6 км местных трасс. В рамках этой работы планируется привести дороги к нормативному состоянию на уровне 85,19%. Также предусмотрено капитальное восстановление 12 дорожных участков.

В Вахитовском и Приволжском районах ремонт автомобильных дорог проведут на следующих улицах:

Амирхана Еники (от ул. Вишневского до ул. Товарищеской);

Галиаскара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан);

Товарищеская (от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского);

Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова).

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах планируют привести в нормативное состояние автодорог на следующих улицах:

Сахалинская в жилом массиве Сухая Река;

проспект Ямашева (от ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы);

Воровского (от ул. Амирхана до ул. Адоратского);

Октябрьская (от ул. Гагарина до ул. Восстания).

В Кировском и Московском районах ремонт автомобильных дорог пройдет на следующих улицах:

Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания);

Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинская).

В Советском районе ремонтные работы на автодорогах запланированы на следующих улицах:

Аделя Кутуя (от ул. Гвардейская до ул. Камалеева);

Журналистов (от ул. Арбузова до ул. Халитова).

В Набережночелнинской агломерации планируется привести в нормативное состояние более 11 км автодорог. По агломерации планируется достичь показателя в 85,29%.

В Челнах будет проведен капитальный ремонт проспекта Яшьлек на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман. Кроме того, в Сармановском районе Республики Татарстан будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги «Набережные Челны — Сарманово» — Верхние Чершилы — Петровский завод на участке с 3,7-го по 8,1-й километр.

В Менделеевском муниципальном районе подрядными организациями будет проведен ремонт автодороги М-7 «Волга» — Бизяки на участке с 20-го по 26,9-й километр.

В Нижнекамской агломерации запланировано отремонтировать около 3 км автомобильных дорог. По агломерации планируется достичь показателя в 85,77%.

Так, будет проведен капитальный ремонт автодороги по улице Студенческой (от ул. Корабельной до ул. Р. Гайнуллиной) длиной 0,64 км. Также дорожные службы выполнят капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная (от ул. Мурадьяна до ул. Гагарина) протяженностью 2,35 км.

На региональных дорогах будет приведено в нормативное состояние более 150 км автодорог, включая искусственные сооружения.

Артём Дергунов