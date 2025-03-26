В Энгельсе из горящего пятиэтажного дома спасли 11 человек

В пятиэтажном жилом доме Энгельса Саратовской области произошел пожар с последующей эвакуацией жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание случилось в одной из квартир дома в 1 микрорайоне Урицкого. Сотрудников МЧС проинформировали о пожаре сегодня, в среду, в 16:30.

Специалисты прибыли на место и ликвидировали огонь на 5 кв. м. Также они спасли с верхних этажей 11 человек при помощи спасательных устройств. Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара.

Павел Фролов