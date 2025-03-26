В Ростове на 24% выросло число заведений, оборудованных игровыми уголками

В Ростове-на-Дону за 2024 год на 24% выросло количество заведений и организаций, оборудованных игровыми зонами для детей, сообщают аналитики сервиса «Яндекс Карты». За 12 месяцев их число увеличилось со 180 в 2024 году до 224 в 2025.

Результаты исследования показали, что чаще всего игровые зоны для детей встречаются не в гастрозаведениях (ресторанах, чайных, кафе) Ростова, а в фитнес-клубах и тренировочных залах. Специализированная детская комната есть в 13% фитнес-клубов, отмеченных на карте города, в то время как в ресторанах и кафе игровые можно найти лишь в 3% мест.

По отзывам, родители больше ценят места, где есть камеры, чтобы наблюдать за ребёнком, аниматоры и няни, сообщает источник.

Среди городов России по количеству организаций, оборудованных детской комнатой лидирует Краснодар с показателем 3,38 заведения на 10 тыс. жителей. На втором и третьем местах, соответственно Екатеринбург (с показателем 2,1) и Санкт-Петербург (2,06). Ростов находится на четвертом месте с показателем 1,96 на 10 тыс. жителей. Столица нашей родины — Москва заняла пятую строчку рейтинга (1,85).

Валентина Любашенко