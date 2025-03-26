Один человек погиб и семь ранены в ДТП в Арзамасе 26 марта

В ДТП в городском округе Арзамас Нижегородской области ночью 26 марта один человек погиб и семь получили ранения. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, около 02:59 на 110 км трассы Р-158 водитель 2003 года рождения на автомобиле Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mazda.

В результате ДТП погиб водитель Mazda 2004 года рождения. Также пострадали трое пассажиров этого автомобиля.

В Chevrolet пострадали водитель, девочки 2006 и 2007 годов рождения и мальчик 2007 года рождения.

Галина Шамберина