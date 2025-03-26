За год на Кубани из незаконного оборота изъяли более 260 кг наркотиков

В 2024 году в Краснодарском крае полицейские изъяли из незаконного оборота более 260 кг запрещенных веществ. Было пресечено 7 тыс. преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сотрудники полиции пресекли деятельность четырех нарколабораторий. За год из оборота изъяли более 130 кг синтетики. Кроме того, полицейские остановили работу более 1 тыс. сайтов, на которых велась пропаганда или продажа наркотиков.

Ранее в ГУ МВД по краю рассказали, что за год ущерб от преступлений в сфере информационных технологий превысил 7 млрд руб. Правоохранительные органы раскрыли более 6 тыс. ИТ-преступлений.

Алина Зорина