Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совбеза

Александр Масленников назначен заместителем секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации»,— говорится в документе.

Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза России в середине мая 2024 года. После его назначения прежние должности заместителей сохранили шесть членов Совбеза. 22 июля глава государства подписал указ о переназначении Рашида Нургалиева первым заместителем. Должности заместителей секретаря также сохранили Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов.

Этим же июльским указом Дмитрий Грибков назначен помощником секретаря Совета безопасности. Еще два помощника назначены отдельными указами — это Александр Бураченок и Павел Коновальчик.