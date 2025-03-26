В Ростовской области ветераны сцены получат губернаторские премии
В Ростовской области в преддверии Международного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта, 99 ветеранов сцены получат денежные премии губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Правительство Ростовской области
Премий удостоены художественный персонал и актеры, проработавшие в театрах Ростовской области не менее 20 лет, внесшие большой личный вклад в развитие культуры и искусства.
«Благодаря их работе формируется единое культурное пространство, сохраняются прежние и появляются новые традиции»,— убежден врио главы региона.