В Ростовской области ветераны сцены получат губернаторские премии

В Ростовской области в преддверии Международного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта, 99 ветеранов сцены получат денежные премии губернатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Премий удостоены художественный персонал и актеры, проработавшие в театрах Ростовской области не менее 20 лет, внесшие большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

«Благодаря их работе формируется единое культурное пространство, сохраняются прежние и появляются новые традиции»,— убежден врио главы региона.

Валентина Любашенко