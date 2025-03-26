Полиция проводит проверку по факту драки в центре Краснодара
Полиция Краснодара организовала проверку из-за драки, произошедшей на улице Северной. В ней участвовали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сотрудники полиции выявили в соцсетях публикацию, на которой семь мужчин подрались на проезжей части. В ходе проверки установят личности участников конфликта, а также дадут правовую оценку их действиям.
Как уточнили в УМВД, у одного из участников драки был предмет, похожий на пистолет.