Полиция проводит проверку по факту драки в центре Краснодара

Полиция Краснодара организовала проверку из-за драки, произошедшей на улице Северной. В ней участвовали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции выявили в соцсетях публикацию, на которой семь мужчин подрались на проезжей части. В ходе проверки установят личности участников конфликта, а также дадут правовую оценку их действиям.

Как уточнили в УМВД, у одного из участников драки был предмет, похожий на пистолет.

Алина Зорина