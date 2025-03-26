Директором по развитию сервиса цифровых книг «Строки» стала Татьяна Соловьева

«МТС Медиа» объявил о назначении бывшего главного редактора издательства «РИПОЛ-Классик» Татьяны Соловьевой на пост директора по развитию книжного сервиса «Строки». Уточняется, что это новая должность в структуре направления. Сама госпожа Соловьева приступит к работе с 14 апреля. На новой должности топ-менеджер будет отвечать за контентную политику сервиса и его интеграцию с другими подразделениями в составе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Соловьева

Фото: МТС Медиа Татьяна Соловьева

Фото: МТС Медиа

Бывший руководитель «Строк» Евгения Рыкалова покинула компанию в апреле прошлого года, во время объединения развлекательных активов МТС (Kion, «Строки», «МТС Музыка», «МТС Энтертейнмент») в отдельный холдинг. С 6 мая 2024 года гендиректором ООО «Строки» числится директор по корпоративным и правовым вопросам «МТС Медиа» Тимур Бекшенев, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель холдинга уточнил, что он продолжит занимать эту должность и обеспечивать операционную поддержку бизнеса. Параллельно в «Строках» в прошлом году провели оптимизацию штата в связи с переносом части управленческих и IT-функций на уровень холдинга, об этом в интервью «Ъ» сообщала гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова (см. «Ъ» от 26 февраля).

Татьяна Соловьева работает в книжной индустрии с 2008 года. В 2019−2021 годах она работала в «Детской литературе», после перешла в «РИПОЛ-Классик». Является действующим членом состава комитета Российского книжного союза по информационной политике.

Юлия Юрасова