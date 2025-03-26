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Коммерсантъ FM
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Вулин ожидает разъяснений ФСБ РФ о «звуковой пушке» на протестах в Сербии

Сербия пригласила ФСБ России в Белград для расследования инцидента со звуковым оружием на протестах, сообщил вице-премьер республики Александр Вулин. «Пушку» якобы применили во время митинга 15 марта.

Протесты в Белграде 15 марта

Протесты в Белграде 15 марта

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протесты в Белграде 15 марта

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

«Ожидаю, что делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира, ФСБ РФ, вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта»,— рассказал господин Вулин в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS). Он выразил убежденность, что разведывательные способности спецслужб РФ находятся на высоком уровне.

Вице-премьер подчеркнул открытость Сербии в разрешении ситуации, а также важность участия российской стороны. По словам Александра Вулина, Россия остается для Сербии «братской и союзнической страной».

«Россия нас абсолютно поддерживает в борьбе с цветной революцией не потому, что хочет вмешиваться в наши внутренние отношения, а потому, что считает, что суть международного права в том, что каждый имеет право на свой путь»,— заключил господин Вулин.

Массовые протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года, после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Активисты требовали привлечь к ответственности виновных в трагедии. 15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие протест в стране. В акции приняло участие от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Власти заранее сочли демонстрацию готовящейся цветной революцией.

Подробности — в материале «Ъ» «Сербские студенты встали на защиту Генштаба».

Фотогалерея

Масштабная акция протеста в Сербии

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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Протестующие заняли площадь у парламента страны

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Массовые протесты проходят по всей Сербии с ноября 2024 года. Они начались после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие обвиняют власти в тотальной коррупции и выступают за отставку президента Александра Вучича (изображен на плакате)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Активными участниками протеста стали приехавшие на тракторах фермеры

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Движущая сила всех протестов с ноября того года — студенты и оппозиция

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Протестующие перекрывали улицы, взрывали петарды и жгли фаеры

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

У здания парламента студенты зачитали свои требования: опубликовать документы по реконструкции вокзала и наказать виновных

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Посетители кафе наблюдают за шествием колонны

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Ни отставка в январе премьера Милоша Вучевича, ни готовность властей к уступкам не смогли сбить накал протестов

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Днем в колонну протестующих въехал автомобиль BMW, пострадали три человека. Полиция задержала водителя

Фото: Mitar Mitrovic / Reuters

Серьезных нарушений зафиксировано не было

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По оценке МВД Сербии, в протесте приняли участие свыше 100 тыс. человек. Оппозиция насчитала от 500 тыс. до 1 млн человек

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

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